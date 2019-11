Natal arranca na Covilhã com bolo de chocolate de 60 metros

“Natal com Arte” é o mote das atividades festivas organizadas este ano pela autarquia covilhanense. O programa aposta em elementos temáticos como um “Bosque encantado”, uma feira do livro de Natal, concertos e iniciativas solidárias.

Entre as atividades destaque para o bolo de chocolate gigante com mais de 60 metros de comprimento que será distribuído na Praça do Município, este domingo, dia em se inicia o programa de animação natalícia na “cidade neve”. Até 6 de janeiro estão montados o espaço “Bosque Encantado” e a “Casinha do Pai Natal” no Pelourinho e haverá concertos alusivos à quadra, a cargo da Associação Cultural da Beira Interior, do Conservatório de Música da Covilhã, da Banda da Covilhã, da Escola Profissional de Artes da Beira Interior, do Orfeão e da Academia Sénior. Será também levada a cabo a iniciativa solidária “Este Natal Adote uma Árvore”, em que será oferecida uma árvore autóctone a quem der um brinquedo para doar a uma instituição de apoio a crianças.