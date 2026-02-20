Biblioteca vai às creches com projeto “Era uma vez… um bebé!”

Já começou na Biblioteca Municipal de Penamacor o projeto “Era uma vez… um bebé!”.

A atividade pretende promover o livro e a leitura junto das crianças de primeira infância, através de visitas mensais à creche, durante as quais as técnicas da biblioteca levam até aos bebés momentos de descoberta sensorial ligada ao universo das histórias. Em cada sessão são partilhados contos adequados à faixa etária, exploradas imagens e ilustrações, ouvidas músicas e canções, bem como disponibilizados livros para manuseamento livre. Outro objetivo da iniciativa é proporcionar «a interação sensorial entre o bebé e o livro, estimular a curiosidade; desenvolver o gosto pela leitura e facilitar a aprendizagem dos bebés, trabalhando a imaginação, a oralidade e a atenção», adianta a Câmara de Penamacor em nota enviada a O INTERIOR. A primeira sessão decorreu no passado dia 5 na creche Nossa Senhora da Conceição, da Misericórdia de Penamacor.