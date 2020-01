Trabalho na CIMBSE será «de continuidade», diz Luís Tadeu

O autarca de Gouveia, Luís Tadeu, foi empossado presidente Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) na terça-feira, na Mêda, onde decorreu uma reunião do Conselho Intermunicipal.

Contactado por O INTERIOR, o novo presidente afirma que «o trabalho que será desenvolvido tem muito de continuidade», pelo facto de existirem «processos e projetos que já estão em execução» desde a anterior presidência. Apesar disso, Luís Tadeu admite que o mandato irá coincidir «com o início de uma fase complicada, onde se integra o fim do ciclo 2020» e se iniciam as propostas de projetos para os próximos dez anos. «São prazos muito curtos em que temos de definir objetivos para 2030», afirmou o novo responsável da CIMBSE. No rol de medidas, o presidente da Comunidade Intermunicipal salienta que será dada relevância à «capacitação de agentes do território, em especial na área educativa, à cultura, à criação de emprego e de riqueza na região», como forma de atrair população e de combater a desertificação e ainda ao «turismo e à promoção de produtos endógenos».

Segundo o presidente recém-empossado, «ainda em janeiro vai haver uma reunião» dos membros da CIMBSE para apresentarem «propostas e projetos para os próximos anos».

Luís Tadeu vai presidir ao Conselho Intermunicipal da CIMBSE nos próximos dois anos, tendo como vice-presidentes Esmeraldo Carvalhinho, edil de Manteigas, e António Machado, autarca de Almeida. O gouveense substituiu no cargo Carlos Filipe Camelo, presidente do município de Seia, cujos vices foram Manuel Fonseca (Fornos de Algodres) e Rui Ventura (Pinhel). Recorde-se que este modelo de rotatividade da presidência da CIMBSE, que está sedeada na Guarda, foi aprovado em 2017.