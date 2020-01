9ª Sinfonia de Beethoven em Pinhel

Um concerto da Orquestra Filarmónica Portuguesa e do Coro de Câmara Filarmónico de Berlim abre esta sexta-feira as comemorações dos 250 anos da elevação de Pinhel a cidade.

O recital, que também assinala os 250 anos do nascimento do compositor alemão Ludwig van Beethoven que se celebram em 2020, terá lugar no Centro Logístico a partir das 21 horas. Do repertório consta interpretação integral da icónica 9ª Sinfonia, uma obra-prima datada de 1824. Orquestra e coro atuarão sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira, tendo como solistas a soprano Sarah Behrendt, a mezzo-soprano Lisa Wedekind, o tenor Raphael Wittmer e o barítono Christian Oldenburg. Com este espetáculo, o município de Pinhel pretende ainda manifestar o seu apoio à candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura em 2027. A entrada é livre.