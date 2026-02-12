Beira Interior Wine Village eleito Melhor Projeto de Enoturismo de Portugal

O Beira Interior Wine Villages foi escolhido como Melhor Projeto de Enoturismo de Portugal de 2025 nos “Óscares do Vinho” reafirmando a região como «uma referência». Rodolfo Queirós, presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior sustenta que este prémio dá à equipa «alento e sobretudo mais responsabilidade para continuarmos a trilhar um caminho de sucesso no Enoturismo da nossa região».

A Revista de Vinhos destacou a excelência do projeto na promoção do território, através de uma abordagem que utiliza o vinho como fio condutor para a descoberta do património histórico, cultural e natural da Beira Interior. Ao unir os vinhos de altitude ao território, o projeto criou uma oferta integrada que envolve produtores, alojamentos e restauração local.

A todos os envolvidos, Rodolfo Queirós, que recebeu o prémio de Melhor Projeto de Enoturismo de Portugal pelas mãos do Presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, deixa um agradecimento, seja «parceiros deste projeto , adegas, restaurantes ,unidades hoteleiras, operadores turísticos».

O resultado foi partilhado pela Revista de Vinhos deu a conhecer os grandes vencedores dos prémios “Os Melhores do Ano 2025”, numa celebração única que reuniu, na Sala do Arquivo do Centro de Congressos da Alfândega do Porto, onde estiveram mais de 900 convidados, entre produtores, enólogos, distribuição, restauração e operadores ligados ao setor vitivinícola e hoteleiro.