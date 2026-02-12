Sociedade

PJ realiza buscas na Câmara da Guarda, biblioteca municipal e em três empresas do Norte

12 Fevereiro, 2026
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Escrito por Luís Martins

A Polícia Judiciária (PJ) realizou, esta quinta-feira, várias buscas a três empresas do norte do país, à Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, na Guarda, e à Câmara da Guarda, para «recolha de  elementos de prova», no âmbito de um inquérito instaurado por participação económica em negócio e prevaricação de titular de cargo político.

«É visado pela investigação o órgão executivo eleito no mandato anterior, por existirem suspeitas de exclusão dos formalismos legais na contratação pública de eventos, de modo a favorecer sempre as mesmas empresas», adianta a PJ em comunicado enviado a O INTERIOR.

As buscas foram realizadas por elementos do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda, tendo sido «recolhidos elementos probatórios que serão agora analisados e posteriormente juntos à investigação».

 

Sobre o autor

Luís Martins

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom