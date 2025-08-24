Região

Autarca de Aguiar da Beira fala em 30 por cento de área ardida no território

24 Agosto, 2025
Escrito por Sofia Pereira

Os incêndios dos últimos dias passaram de localidade em localidade espalhando o flagelo das chamas pelo interior do nosso país. Uma das frentes ativas no Sátão, distrito de Viseu, progrediu até Aguiar da Beira e a destruição foi o que ficou para contar a história.

Os prejuízos ainda não foram calculados, mas o presidente da câmara de Aguiar da Beira, Virgílio Cunha, diz que o município já está a fazer o levantamento e estima que cerca de 30 por cento do território tenha sido atingido pelas chamas.

 

Fotografia de Rita Mendes

