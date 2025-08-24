Autarca de Aguiar da Beira fala em 30 por cento de área ardida no território

Os incêndios dos últimos dias passaram de localidade em localidade espalhando o flagelo das chamas pelo interior do nosso país. Uma das frentes ativas no Sátão, distrito de Viseu, progrediu até Aguiar da Beira e a destruição foi o que ficou para contar a história.

Os prejuízos ainda não foram calculados, mas o presidente da câmara de Aguiar da Beira, Virgílio Cunha, diz que o município já está a fazer o levantamento e estima que cerca de 30 por cento do território tenha sido atingido pelas chamas.

Fotografia de Rita Mendes