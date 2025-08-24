Bandas da Guarda no Festival EFE

O grupo de fados da Guarda “Fadivaryus” (na foto) abre o festival, na tarde de 28 de agosto, a partir das 19 horas. Trata-se de um projeto criado, em 2012, por três amigos e amantes de fado com larga experiência neste estilo música e que têm um repertório variado enraizado no fado tradicional. Na guitarra portuguesa estará Inocêncio Martins, na viola e voz Artur Conde e na voz Vergília Perdigão. No dia 29, o palco vai ser repartido pela “Fanfarra 4XX”, que atua pelas 19 horas, e pela banda “Volta e Meia” a partir das 21 horas. A “Fanfarra 4XX” é um coletivo de jovens músicos que tocam num registo de “brass band” (instrumentos de metais e percussão). Têm um reportório versátil, tocando uma vasta gama de géneros musicais com arranjos de fanfarra, desde composições clássicas a peças originais, passando por temas famosos do pop/rock.

Já os “Volta e Meia”, banda guardense de “covers”, têm um reportório vasto e diversificado com grandes temas nacionais e internacionais. O grupo promete interpretar grandes temas pop rock populares do grande público. No penúltimo dia do Festival EFE, a 30 de agosto, é a vez dos Crab Monsters, uma banda portuguesa de crossover/hardcore/thrash metal oriunda de Castelo Branco, Sabugal e Braga. Os músicos descrevem a sua sonoridade como «rock’n’roll a 300km/h». Com influências de bandas como Zeke, Dwarves e Motörhead, o grupo não se prende a rótulos, entregando uma energia crua e direta. O concerto começa a partir das 19 horas.

O festival EFE termina a 31 de agosto com a atuação dos Manta D’Ourelos, pelas 19 horas. Este grupo com origens na Beira Interior está no ativo há cerca de 15 anos em Portugal, Espanha e Itália. Com um reportório original e diferenciado, o seu estilo funde influências medievais com rock/metal, utilizando instrumentos como percussão, cordas e sopros. São conhecidos pela energia e interação com o público.