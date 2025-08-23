UBI com 1.206 alunos na primeira fase de entrada no ensino superior

A Universidade da Beira Interior, na Covilhã, colocou 1206 alunos na primeira fase de acesso ao ensino superior, e livres para as próximas fases de candidaturas ficam apenas 367 vagas.
Há 12 cursos com a lotação esgotada. Entre eles Medicina (150), Ciências da Comunicação (68), Arquitetura (64), Engenharia Aeronáutica (60), assim como Design de Moda, Psicologia (55), Cinema (50), Design de Multimédia (49), Sociologia (47), Marketing (39), e ainda Ciências Políticas e Relações Internacionais (31) e Gestão (81).
Até às 10 colocações estão as licenciaturas de Física e Aplicações (1), assim como Engenharia Mecânica Computacional; Informática web, móvel ou na nuvem (2), Matemática e Aplicações e ainda Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (ambos com 3). Engenharia e Gestão Industrial ocupou cinco vagas, assim como Engenharia Civil, seguiu-se Tecnologia e Produto de Moda Sustentável (6) e Ciências da Cultura (9).
Com algumas vagas ocupadas estão também o curso de Inteligência Artificial e Ciências de Dados, Filosofia e Engenharia Eletromecânica, com 11 alunos cada. Segue-se Química Industrial (12), Estudos Portugueses e Espanhóis (22), Optometria e Ciências da Visão (24), Biotecnologia (29), Economia (31), Ciências do Desporto (32), Bioquímica (34).
Por fim, Engenharia Informática colocou 40 alunos, Ciências Biomédicas 44, Ciências Farmacêuticas 47 e, por fim, para Design Industrial entraram 49 estudantes.
