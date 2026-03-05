Autarca afirma que EN232 «pode nunca mais passar neste local», em Manteigas

O cenário em Manteigas é assustador. «A EN 232 acabou por ruir, depois de preventivamente já termos decidido, em conjunto com as entidades responsáveis, pelo encerramento da mesma. Pessoas e bens foram salvaguardados, mas a grandeza da situação exige uma resposta firme de um conjunto alargado de agentes e entidades», afirma o presidente da Câmara, Flávio Massano.

Atualmente a EN 232 está encerrada devido aos deslizamentos de terras que fizeram com que a estrada ruísse nesta quarta-feira. «Terá de ser repensado o próprio circuito , onde é que a estrada vai passar, porque poderá nunca mais passar aqui. Pode nem sequer ser possível voltar a construir aqui uma plataforma viária», afirma o presidente da Câmara de Manteigas a O INTERIOR.

Fotografias de Gonçalo Poço, via facebook.