Uma Década de ENERTECH celebra-se com Foco na Resiliência da Água, Energia e Território no Sabugal

O Município do Sabugal apresentou ontem a VII edição da ENERTECH, o certame que há dez anos posiciona o concelho como a “capital” das energias renováveis. Em 2026, o evento assume um papel crítico no debate sobre os fenómenos climáticos extremos.

O auditório do Smart Work Center foi o palco escolhido para revelar, esta quinta-feira, os contornos daquela que será a edição comemorativa de uma década da ENERTECH – Feira das Tecnologias para a Energia. Agendada para os dias 19 a 21 de novembro de 2026, no pavilhão Exposabugal, a feira surge sob o mote “Água, Energia e Território”, reafirmando-se como um pilar estratégico para o desenvolvimento sustentável da região.

Desde a sua génese, a ENERTECH tem tido um objetivo claro: transformar o potencial inexplorado dos recursos naturais do Sabugal num motor de inovação. Dez anos depois, o desígnio mantém-se, mas a urgência subiu de tom. “A feira procura soluções que conciliem o conforto humano com a preservação ambiental, posicionando este território como um exemplo central na gestão controlada dos recursos”, destaca a organização.

Três dias, três desafios globais

Num contexto marcado pela crescente instabilidade climática, a programação de 2026 foi desenhada para abordar as vulnerabilidades do território de forma direta:

• 19 de novembro | ÁGUA: O foco estará na gestão eficiente, debatendo estratégias para enfrentar os ciclos de cheias e as secas prolongadas que têm desafiado a resiliência hídrica nacional.

• 20 de novembro | ENERGIA: Num momento de debate sobre a estabilidade da rede elétrica, o certame analisará como compatibilizar a expansão dos grandes projetos fotovoltaicos com a preservação da paisagem e a biodiversidade.

• 21 de novembro | TERRITÓRIO: Com a região ainda marcada pelo impacto dos incêndios rurais, o último dia será dedicado ao ordenamento florestal. A Área Integrada de Gestão da Paisagem (AIGP) em curso no Sabugal será apresentada como um modelo de defesa e valorização do solo.

Uma rede de parcerias pela inovação

A relevância da ENERTECH é reforçada pela colaboração com instituições de ensino superior e entidades técnicas, como o IPCB, IPG, UBI, ENERAREA, RNAE e ADES. Esta rede de parceiros garante que o Sabugal continue a ser, em novembro, o epicentro da discussão tecnológica sobre como transformar recursos naturais em soluções de futuro.