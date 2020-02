Assaltante que baleou homem em Caria fica em prisão preventiva

O tribunal decretou a prisão preventiva do suspeito de ter baleado um homem durante um roubo na quarta-feira, em Caria (Belmonte), anunciou a Polícia Judiciária da Guarda.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal, o detido tem 36 anos, é desempregado e tem «antecedentes criminais por crimes violentos, inclusive de homicídio na forma tentada e ligações ao tráfico e consumo de estupefacientes». A PJ adianta, em comunicado, que o suspeito, identificado pela GNR da Covilhã no próprio dia do crime, começou por negar os factos, mas, «desenvolvidas as pertinentes diligências investigatórias, foi possível reunir sólidos elementos de prova acerca da responsabilidade criminosa que agora lhe é imputada, assim como recuperar a arma de fogo utilizada na prática dos crimes e a quase totalidade dos pertences roubados à vitima».

A Judiciária acrescenta que, «apesar da gravidade dos factos, a vítima, que permanece com o projétil alojado nas costas, encontra-se estável e estará presentemente também livre de perigo para a vida». Já o assaltante está indiciado pelos crimes de homicídio na forma tentada, roubo e detenção de arma proibida.