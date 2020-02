The Legendary Tigerman esgota a Moagem

Depois do apoteótico concerto no último Festival de Blues da Guarda, em agosto, The Legendary Tigerman está de volta à região para um concerto já esgotado esta sexta-feira (22h30) n’A Moagem, no Fundão, no âmbito do ciclo “Sons à Sexta”.

Vinte anos depois da estreia a solo, o alter ego do multifacetado Paulo Furtado regressa ao palco novamente sozinho para interpretar um rock n’ roll e blues telúricos e desmedidos. Como companheiros tem apenas a sua guitarra, um kit de bateria e um kazoo. O ponto de partida é o velho formato de one-man-band nascido nas margens do Delta do Mississipi. Além da qualidade das suas músicas, o êxito deste projeto a solo do músico de Coimbra deve-se também às suas portentosas atuações ao vivo. Paulo Furtado é o criador de um conceito de blues único em Portugal, em que os sons típicos do Sul dos Estados Unidos se juntam à irreverência e vontade de surpreender. Desde 2002 que o músico «explora as margens dos blues eletrificados, com a guitarra encharcada num reverb que a atira para outro tempo», lê-se na sua apresentação.