António Veiga Simão assume presidência da CCDRC

António Veiga Simão, vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), vai assumir transitoriamente a presidência após a nomeação de Ana Abrunhosa como ministra da Coesão Territorial.

Fonte do gabinete da presidência da CCDRC adiantou que António Veiga Simão, de 56 anos, licenciado em Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (UC), vai desempenhar funções «em regime de substituição», de acordo com a lei, até à escolha do futuro presidente e da sua equipa.

Ana Abrunhosa esteve no cargo cerca de cinco anos e meio, após ter substituído Pedro Saraiva, em 2014.