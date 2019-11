Almeida entre as Fortalezas Abaluartadas da Raia candidatas a Património Mundial da UNESCO em dezembro

Os municípios de Almeida, Marvão, Valença e Elvas vão entregar em dezembro a candidatura conjunta das Fortalezas Abaluartadas da Raia a Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

O anúncio foi feito esta quinta-feira por António José Machado, presidente da Câmara de Almeida, à margem do IVº Encontro de Conjuntos Históricos de Castela e Leão, que decorreu em Ciudad Rodrigo (Espanha).

«A última reunião que tivemos com o presidente da UNESCO em Portugal foi nesse sentido, de que iríamos apresentar a candidatura em meados dezembro. O documento inclui a justificação do valor e o plano de gestão do bem», adiantou o edil raiano.