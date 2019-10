Adega do Fundão com três vinhos no guia de Aníbal Coutinho

A Adega do Fundão possui três vinhos destacados no no “Guia Popular de Vinhos 2020” realizado pelo crítico especializado Aníbal Coutinho. De acordo com comunicado enviado pela adega fundanense, o Vinho Tinto Praça Nova DOC Reserva 2016, Vinho Branco Alpedrinha DOC Reserva 2018 e Vinho Branco Cova da Beira DOC 2018 estão entre a lista dos seis vinhos destacados na região da Beira Interior, «entrando directamente para o TOP 100 Nacional». Além deste destaque, o Vinho Tinto Alpedrinha DOC 2017 também foi selecionado como «um vinho de emoção», no mesmo guia, que classifica vinhos por regiões e seleciona os 100 melhores integrados no Top Nacional.