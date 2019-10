Serie 1 e Serie 3 Touring chegam à Matos & Prata

A nova geração do BMW Serie 1 já está disponível no concessionário Matos & Prata, que apresentou a mais recente aposta da marca alemã na passada sexta-feira.

A grande mudança está numa nova plataforma de tração dianteira e motor montado numa posição transversal, o que permite aumentar o espaço interior apesar da ligeira redução no comprimento exterior. Todo o habitáculo foi renovado, exibindo uma arrumação e design mais modernos. Por dentro, podemos ter dois ecrãs digitais de 10,25 polegadas de diagonal, recebendo também, pela primeira vez e em opção, a informação projetada no para-brisas. A BMW recorreu ainda às mais sofisticadas tecnologias de assistência à condução para eliminar as desvantagens da tração dianteira.

No mercado português, o novo Serie 1 terá preços acima dos 30 mil euros e a gama inclui, inicialmente, os Diesel 116d (116 cv, 4,2/3,8 l/100 km) e 118d de 150 cv. O 120d de 190 cv chegará mais tarde. Haverá apenas duas propostas a gasolina: o racional 118i de 140 cv e o desportivo M135i xDrive de 306 cv, este com tração integral.

Mas esta não foi a única novidade da Matos & Prata. No fim de semana, o concessionário da marca alemã para os distritos da Guarda e Castelo apresentou também o Serie 3 Touring, que se destaca pelo volume traseiro. Com características mais familiares, o carro ganhou em habitabilidade e conforto para os passageiros, enquanto a capacidade da bagageira também aumentou. A BMW Série 3 Touring conta com seis motorizações, três a gasolina e três a gasóleo. A M340i xDrive Touring com 374 cv está em destaque e faz deste Série 3 o mais potente de sempre. A gasolina temos a 320i Touring com 184 cv, e a 330i Touring e 330i xDrive Touring com 258 cv. A gasóleo temos a 318d Touring de 150 cv, e a 320d Touring e 320d xDrive Touring de 190 cv.