Milhares marcham contra o cancro na Guarda

Mais de duas mil pessoas participaram este sábado, na Guarda, na caminhada contra o cancro da mama “Pequenos passos, grandes gestos”.

A iniciativa decorreu entre a Alameda de Santo André e a Praça Velha, passando Largo da Misericórdia, Avenida dos Bombeiros Voluntários Egitanienses e Rua 31 de Janeiro.

Além da participação de mulheres, homens e famílias, a caminhada mobilizou também os motards, escuteiros, cavaleiros, agentes da autoridade e outros populares.

Organizada anualmente pelo Movimento Vencer e Viver, do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), a caminhada realizou-se ainda em Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Viseu. As receitas revertem na íntegra para o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro.