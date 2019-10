Cartoons de Luís Afonso no Museu do Côa

O cartoonista Luís Afonso está no Museu do Côa com a exposição “O Artista do Momento: O Homem do Paleolítico”.

Inaugurada no sábado e patente até 9 de dezembro, a mostra reúne uma seleção de cartoons da autoria do histórico colaborador do jornal “Público” relativos ao controverso processo do Côa, que haveria de culminar na inscrição das gravuras rupestres na lista do Património Mundial da UNESCO em 1998. O Museu do Côa acolhe ainda outra exposição intitulada “ADN da Arte”, da artista espanhola Marcela Navascués. Trata-se de uma reinvenção contemporânea de arte pré-histórica do Vale do Côa. A autora tem realizadas cerca de uma centena de mostras, individuais e coletivas, principalmente em Espanha e Portugal.