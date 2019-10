Covilhã vestida de rosa contra o cancro da mama

A “Cidade Neve” saiu à rua e vestiu-se de rosa pela luta contra o cancro da mama. Milhares de pessoas reuniram-se no Jardim Público para participar na caminhada “Pequenos Passos, Grandes Gestos”, que teve início pouco passava das 15 horas e se encerrou no Complexo Desportivo.

A iniciativa foi organizada pelo Movimento Vencer e Viver, do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) e estendeu-se às cidades da Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Leiria e Viseu, onde aconteceu em simultâneo.

Segundo a organização, foram vendidos cerca de 1900 kits aos participantes, que tinham o custo de cinco euros. As receitas revertem na íntegra para o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Na Covilhã, a animada reunião de participantes no Jardim contou com a presença de elementos da Tuna “Orquestra Académica Já b’UBI & Tokuskopus”, que acompanharam o percurso pela cidade. Também alunos da UBI Pharma – Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas da Universidade da Beira Interior e da Mutualista Covilhanense marcaram presença, com uma unidade móvel de saúde, além do apoio prestado por várias associações locais.

Vítor Pereira, presidente da Câmara Municipal da Covilhã felicitou “esta onda de carinho e afeto” transmitida pela presença dos munícipes na iniciativa e salientou a importância da entreajuda em comunidade.