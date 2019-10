O Sp. Covilhã e o Vitória de Setúbal, da Iª Liga, empataram a uma bola, este sábado, para a Taça da Liga.

No Santos Pinto, os sadinos adiantaram-se no marcador aos 26′ graças a um autogolo de Tiago Moreira estiveram a ganhar até aos 92′, quando Silva empatou a partida mesmo ao cair do pano.

Os próximos adversários dos serranos, que lideram a IIª Liga, são o Vitória de Guimarães e o Benfica.