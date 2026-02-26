Abertas candidaturas para apoios à reabilitação urbana no Fundão

A Câmara do Fundão tem a decorrer, até 30 de março, as candidaturas para apoio às obras de regeneração a realizar na Área de Reabilitação Urbana (ARU) do Fundão, Alcaide, Alcongosta e Alpedrinha.

Serão disponibilizados 25.000 euros (valor para cada uma das localidades) e um total de 50.000 euros para as Áreas de Reabilitação Urbana do concelho à exceção das localidades anteriormente identificadas. Serão ainda aplicados incentivos fiscais, nomeadamente redução de IRS e IRC, isenção parcial (25 a 50 por cento) do IMI e IVA à taxa reduzida de 6 por cento. As candidaturas devem ser apresentadas através do formulário online ou entregue diretamente no Balcão Único Municipal (BUM) no piso do rés-do-chão da Câmara Municipal do Fundão. Mais informações no Gabinete da Zona Antiga, na Rua João Franco, onde os técnicos estão habilitados a prestar esclarecimentos e a apoiar na submissão das candidaturas.