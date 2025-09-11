1.206 novos alunos e 367 vagas na segunda fase na UBI

A Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã, colocou 1.206 alunos na primeira fase de acesso ao ensino superior, deixando livres para as próximas fases de candidaturas apenas 367 vagas.
A instituição registou, pelo sétimo ano consecutivo, mais de 1.200 estudantes colocados nesta fase de ingresso. Houve 13 cursos com a lotação esgotada. Entre eles Medicina (150), Ciências da Comunicação (68), Arquitetura (64), Engenharia Aeronáutica (60), assim como Design de Moda, Psicologia (55), Cinema (50), Design de Multimédia (49), Sociologia (47), Marketing (39), e ainda Ciências Políticas e Relações Internacionais (31), Gestão (81) e Computação Criativa e Realidade Virtual. Até às 10 colocações estão as licenciaturas de Física e Aplicações (1), assim como Engenharia Mecânica Computacional; Informática Web, Móvel ou na Nuvem (2), Matemática e Aplicações e ainda Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (ambos com 3). Engenharia e Gestão Industrial ocupou cinco vagas, assim como Engenharia Civil, seguiu-se Tecnologia e Produto de Moda Sustentável (6) e Ciências da Cultura (9).
Com algumas vagas ocupadas estão também o curso de Inteligência Artificial e Ciências de Dados, Filosofia e Engenharia Eletromecânica, com 11 alunos cada. Segue-se Química Industrial (12), Estudos Portugueses e Espanhóis (22), Optometria e Ciências da Visão (24), Biotecnologia (29), Economia (31), Ciências do Desporto (32), Bioquímica (34).
Por fim, Engenharia Informática colocou 40 alunos, Ciências Biomédicas 44, Ciências Farmacêuticas 47 e, por fim, para Design Industrial entraram 49 estudantes. Recordar que, nos anos anteriores, a UBI conseguiu colocar na primeira fase de acesso 1.422 alunos (2024) e 1.404 (em 2023).
483 novos alunos no Instituto Politécnico de Castelo Branco
Para as licenciaturas disponíveis no Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) entraram 483 alunos, deixando 530 vagas disponíveis para próximos concursos. Há oito cursos lotados, entre eles Educação Básica (42 vagas ocupadas), Design de Interiores e Equipamentos (45 vagas), Design de Moda e Têxtil (44 vagas), e ainda todas as licenciaturas relacionadas com a área da saúde: Enfermagem (54 vagas ocupadas), Fisioterapia (35 vagas), Imagem Médica e Radioterapia (24 vagas), Fisiologia Clínica (26 vagas) e Ciências Biomédicas Laboratoriais (32 vagas).
Ainda assim, houve vários cursos que não conseguiram colocar alunos: Engenharia das Energias Renováveis, que deixa 30 vagas livres, Engenharia Civil que deixa 20 lugares vagos e Engenharia e Gestão Industrial que pode receber 15 alunos. A licenciatura de Administração Pública também ficou deserta com 25 vagas disponíveis. Os cursos de Engenharia de Proteção Civil, Agronomia, Biotecnologia Alimentar, Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações e ainda o curso de Gestão Comercial só colocaram um aluno, deixando um total de 123 lugares para os cursos referidos. Já o curso de Informática e Multimédia também só conseguiu admitir dois alunos, deixando 33 lugares vagos; assim como a licenciatura de Secretariado que colocou 8 estudantes e deixa ainda 27 lugares para os próximos concursos.
Por fim, no Instituto Politécnico de Castelo Branco para Engenharia Informática entraram 16 alunos, ficando a sobrar 74 vagas livres; para Enfermagem Veterinária entraram 21 jovens, deixando livres 19 lugares. Para Serviço Social entraram 25 alunos e podem ainda entrar 36 estudantes e, por fim, para Desporto e Atividade Física entraram 37 alunos e ficam livres 17 vagas para a próxima fase de acesso ao ensino superior.
1.960 novos alunos na Beira Interior, mas ainda podem ser admitidos 1.465
A primeira fase de matrículas para os alunos que entraram em cursos de Ensino Superior decorreu de 25 a 28 de agosto. Aqueles que não conseguiram colocação nas opções escolhidas poderão voltar a candidatar-se na segunda fase de candidaturas que decorreu desde 15 de setembro até esta quarta-feira. Em todo o país, na primeira fase de acesso ao ensino superior, ficaram colocados 43 mil alunos em instituições públicas.
A Beira Interior (Universidade da Beira Interior, Instituto Politécnico a Guarda e Instituto Politécnico de Castelo Branco) soma 1.960 novos alunos nesta primeira fase de concurso, aos quais ainda podem juntar-se 1.465 alunos, tendo em conta as vagas ainda disponíveis nas respetivas instituições para as próximas fases do concurso. A UBI ainda pode aceitar 367 alunos, o IPG tem lugar para 568 e o IPCB ainda ficou com 530 vagas disponíveis depois da primeira fase de acesso ao ensino superior.
A segunda fase de candidaturas de acesso ao Ensino Superior decorreu de 25 de agosto a 3 de setembro. Os resultados serão divulgados a 14 de setembro.
