232 alunos guardenses entraram este ano no ensino superior

Duzentos e trinta e dois alunos saíram este ano das escolas secundárias da cidade da Guarda para ingressar no ensino superior nos quatro cantos do país. Tinham-se candidatado 245.

A Escola Secundária Afonso de Albuquerque, a maior do distrito, colocou 136 alunos no ensino superior (dos 145 estudantes que apresentaram candidatura). Desses, 109 entraram na primeira opção. As áreas de Economia, Engenharia e Gestão estão no topo das prioridades, segundo adiantou a O INTERIOR o diretor do Agrupamento, José Carvalho, que realça uma subida acentuada na escolha da Educação Básica, «provavelmente por esta constatação da falta de professores, portanto alguns alunos veem aqui um futuro emprego». Além destas áreas, as licenciaturas mais escolhidas continuam a ser «Medicina, Direito, Matemática e Enfermagem», indicou.

José Carvalho destacou que «80 por cento dos alunos que terminaram o secundário na Afonso de Albuquerque, e ingressaram no ensino superior, tiveram colocação na primeira opção». Já na Escola Secundária da Sé, também na Guarda, 102 estudantes concluíram o secundário e 100 candidataram-se ao ensino superior, tendo sido colocados 96. Para Tiago Tadeu, diretor do Agrupamento, estes resultados são «muito positivos», adiantando que «grande parte destes estudantes vão para cidades como Aveiro, Coimbra, Viseu e Covilhã».

O responsável assinalou também a diversidade de cursos em que ingressaram os finalistas da Sé, que vão da licenciatura de Direito à Enfermagem, passando por Medicina e Medicina Dentária, bem como pelas Engenharias Aeronáutica, Aeroespacial e Civil. «Há também alunos que entraram para Arquitetura e Artes Visuais», acrescentou.