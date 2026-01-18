Mais 21 por cento dos eleitores já votaram nas Presidenciais

21,18 por cento dos eleitores tinham votado nas Presidenciais até às 12 horas, naquela que é a maior afluência, a esta hora, em 20 anos, neste tipo de eleição.

Os dados foram publicados pela secretaria-geral do Ministério da Administração Interna e são superiores à afluência das últimas Presidenciais, em 2021, à mesma hora, que ficou nos 17,07 por cento.

As eleições de 2021, em que Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito num contexto de restrições devido à pandemia da Covid-19, acabaram por ser as Presidenciais com a maior taxa de abstenção, de 60,74 por cento.

Anteriormente, a melhor afluência às urnas até ao meio-dia, desde que há registo, era relativa às Presidenciais de 2006, em que 19,32 por cento dos eleitores já tinham votado.

Nesse escrutínio, Cavaco Silva foi eleito Presidente da República pela primeira vez. Na altura, a taxa de participação nacional foi de 62,6 por cento, com mais de 5,5 milhões de portugueses a votarem.