Afluência às urnas era de 45,51 por cento às 16 horas

A afluência às urnas nas Presidenciais deste domingo era de 45,51 port cento até às 16 horas, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Nas últimas eleições para Belém, a 24 de janeiro de 2021 em pandemia, e à mesma hora, a afluência foi de 35,44 por cento, o que se traduz numa subida de 10,07 pontos percentuais. Nesse ano, a taxa de abstenção foi de 60,76 por cento.

Já nas eleições presidenciais de 2016, a afluência às urnas situou-se nos 37,69 por cento.