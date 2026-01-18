Miguel Araújo atua no TMG a 24 e 25 de abril

O cantautor Miguel Araújo tem duas datas marcadas para o Teatro Municipal da Guarda (TMG), em abril. O motivo é a digressão de apresentação do novo disco de originais “Por Fora Ninguém Diria”, lançado a 1 de janeiro deste ano.

Os concertos de Miguel Araújo estão marcados para 24 e 25 de abril. O álbum foi gravado ao longo de 2023, 2024 e 2025, no Estúdio Chiu, no Porto, e reúne um leque de músicas que o músico foi criando. Miguel Araújo tocou todos os instrumentos, assinando igualmente letras, produção e vozes.

Miguel Araújo é autor (música e letra) de alguns dos maiores sucessos portugueses do início do séc. XXI: “Anda Comigo Ver os Aviões”, “Os Maridos das Outras”, “Quem És Tu Miúda”, “Nos Desenhos Animados (Nunca Acaba Mal)”, “Pica do Sete”, “Dona Laura”, “Balada Astral”, entre outros.

Além do seu reportório a solo e da banda Os Azeitonas, da qual é fundador e na qual se manteve até final de 2016, tem escrito para alguns dos mais destacados intérpretes portugueses, como António Zambujo, Ana Moura, Carminho, Raquel Tavares e Ana Bacalhau.