Reclusos protagonizam espetáculo “Livres na Prisão” no TMG

Vários reclusos do Estabelecimento Prisional da Guarda vão subir ao palco do pequeno auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG) no dia 22 (21h30) com o espetáculo “Livres na Prisão”.

A atividade resulta da oficina de declamação homónima, coordenada por Alexandre Gonçalves, técnico superior da Câmara da Guarda e colaborador da Rádio Altitude, e por Luísa Fernandes, docente na Escola Secundária Afonso de Albuquerque. O projeto resultou de uma parceria entre o município da Guarda, o Estabelecimento Prisional e o Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque. Participam Adelino Ribeiro, Carlos Miranda, David Santos, Décio Sousa, Fernando Félix, José Mosquera, Lino Martins, Rui Cunha, Rui Pereira, Sérgio Barbosa e Severiano Moreira, bem como as técnicas Isabel Carvalho e Alda Fonseca, do Estabelecimento Prisional da Guarda. Os reclusos vão declamar poemas e textos de Almeida Garrett, Álvaro de Campos, Ana Luísa Amaral, Antero de Quental, António Lobo Antunes, Ary dos Santos, Augusto Gil, Eugénio de Andrade, Fernando Pessoa, Florbela Espanca, Jorge de Sena, Jorge Palma, José Gomes Ferreira, José Monteiro, Mário de Sá Carneiro, Miguel Torga, Nuno Júdice, Sebastião da Gama, Sophia de Mello Breyner Andresen e Vinícius de Moraes.