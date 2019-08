Guarda: CDS questiona Governo sobre falta de limpeza de bermas de estrada

O CDS-PP questionou o Governo sobre a falta de limpeza das bermas da Estrada Nacional 16 na zona da Guarda e se a Infraestruturas de Portugal (IP) foi notificada pelo «não cumprimento do prazo de limpeza».

Na pergunta dirigida ao ministro das Infraestruturas e Habitação, os deputados centristas Patrícia Fonseca, Ilda Araújo Novo, Hélder Amaral e João Rebelo querem saber quando procederá a empresa à limpeza da EN16, «nomeadamente no distrito da Guarda» e «quantos quilómetros faltam e em que zonas». Em comunicado, o CDS-PP refere que a estrada está no distrito da Guarda «com as bermas por limpar – repletas de ervas, canas e silvado» e quer pergunta a IP «foi notificada pelo não cumprimento do prazo de limpeza». O partido lembra que, em outubro de 2017, o Governo publicou um diploma que estabelece as medidas para limpeza de faixas até dez metros junto às vias rodoviárias e ferroviárias por parte das entidades gestoras, com o objetivo de defesa contra os incêndios. «Constatando o estado em que se encontra a EN16, e tendo em conta que o prazo limite para limpeza terminou a 15 de março e está já completamente ultrapassado, o CDS-PP entende ser oportuno obter esclarecimentos por parte da tutela», justificam os centristas.