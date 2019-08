Visitas guiadas encenadas ao centro histórico de Almeida começam esta sexta-feira

O centro histórico de Almeida vai receber, entre esta sexta-feira e domingo, visitas guiadas encenadas que serão conduzidas por artistas da Cooperativa Artística da Raia Beirã.

Os participantes vão poder «viajar no tempo» e assistir «a episódios ou acontecimentos da história da vila e do concelho de Almeida». A iniciativa decorre às 17 e 18 horas, tendo como ponto de partida o posto de turismo municipal.

As visitas são promovidas pelo município de Almeida, no âmbito do projeto “Cultura em Rede Beiras e Serra da Estrela|2019”, desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.