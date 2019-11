Candidatos à liderança do PSD no Fundão

Rui Rio, Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro participam este sábado, no Fundão, no IIº Congresso da Coesão Territorial organizado pela JSD.

O encontro decorre no Casino Fundanense, a partir das 11h30, e destina-se a analisar e debater «novas formas de desenvolvimento do território, de forma sustentada e audaz», referem os promotores. Mas os holofotes estarão sobretudo virados para as intervenções dos três candidatos à liderança do partido, que vão falar à vez sobre o seu projeto. De acordo com o programa, Rui Rio será o primeiro a falar, pelas 16h30, seguindo-se uma hora depois Miguel Pinto Luz, atual vice-presidente da Câmara de Cascais. A intervenção de Luís Montenegro está prevista para as 18h30. O congresso contará também com intervenções de Margarida Balseiro Lopes, líder da JSD; Fernando Alexandre, professor universitário; Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, Paulo Fernandes, autarca do Fundão; e Miguel Castro Neto, professor universitário.