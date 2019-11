Festival de fotografia de paisagem no fim de semana em Manteigas

Os amantes da fotografia de paisagem têm encontro marcado este fim de semana em Manteigas para o Imaginature. A VIª edição do festival organizado pelo município tem como tema “As imagens (que) marcam o lugar” e entrada gratuita.

«Um leque multifacetado de fotógrafos, mas não só, apresenta diferentes abordagens à promoção da paisagem e à utilização da fotografia como meio privilegiado na difusão da identidade cultural dos lugares que habitamos e visitamos», adianta a organização. Este ano o destaque vai para a masterclass de “Técnica e Visão por detrás da Viagem Etérea”, orientada no sábado pelo reconhecido fotógrafo francês Alexandre Deschaumes, bem como para o debate sobre “A Fotografia e os Lugares: promoção ou destruição?”, ambas no auditório municipal. No sábado e domingo o Festival de Fotografia de Paisagem inclui também palestras por onze oradores/ fotógrafos, um concurso de fotografia, demonstração de equipamento e um passeio fotográfico pela natureza pintada com as cores de outono do município serrano.

O Imaginature conta este ano com mais um dia de atividades relativamente às edições anteriores, já que esta sexta-feira será dedicada à comunidade escolar, com sessões sobre o tema “Explorar e Fotografar a Paisagem” e uma saída de campo, sob a orientação do Museu da Paisagem. A iniciativa integra a comemoração do Dia da Floresta Autóctone. Durante o festival serão divulgados os vencedores do Concurso Fotográfico de Manteigas, provavelmente o mais antigo concurso de fotografia nacional de natureza, que este ano celebra 33 anos. Esta edição contou com cerca de centena e meia de participantes e perto de 750 imagens recebidas. Serão distinguidos fotógrafos em temas como “Manteigas: Vale por Natureza”, “Paisagens Naturais de Portugal” e “As imagens (que) marcam o lugar”, sendo ainda atribuído o prémio do Fotógrafo de Paisagem do Ano.