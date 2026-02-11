António José Seguro arrasador no distrito da Guarda

António José Seguro venceu de forma categórica no distrito da Guarda com 65,85 por cento, o equivalente a 47.633 votos. André Ventura obteve 34,15 por cento (24.703 votos).
Nesta segunda volta das presidenciais houve 2,48 por cento votos em branco (1.876) e 1,93 por cento de nulos (1.464). A abstenção foi de 45,37 por cento. O candidato apoiado pelo PS venceu em todos os catorze concelhos do distrito, tendo conseguido a sua maior votação em Manteigas (72,39 por cento), seguida de Seia (68,59), Gouveia (68,56) e Guarda (68,51). Os resultados mais baixos registaram-se em Figueira de Castelo Rodrigo (55,97), Aguiar da Beira (60,95), Vila Nova de Foz Côa (62,45) e Fornos de Algodres (61,45).
Já André Ventura conseguiu o melhor resultado em Figueira de Castelo Rodrigo (44,03), seguido de Aguiar da Beira (39,05), Fornos de Algodres (38,55) e Celorico da Beira (37,92). Para José Prata, mandatário distrital de Seguro, «o bom senso imperou, mesmo nalguns concelhos onde, na primeira volta, estivemos taco-a-taco com o candidato que também concorreu nesta segunda volta».
O empresário realçou o facto de António José Seguro ser «um Presidente do interior, que conhece a nossa realidade e as nossas dificuldades», além disso, não duvida que vai ser «um Presidente de todos os portugueses, que vai unir, ouvir e tentar concretizar tudo aquilo que falou em campanha eleitoral». Social-democrata, José Prata disse que esta candidatura mobilizou «várias forças políticas», do PSD à Iniciativa Liberal, mas também do PCP. «Ligaram-me a dizer que, se fosse preciso alguma coisa, cá estariam», revelou a O INTERIOR. O mandatário falou também em «apoios envergonhados», de gente que «não quis dar a cara por Seguro, mas votaram nele». José Prata acrescentou que, no domingo, quem ganhou foi «o país e a democracia». Já do novo Presidente da República disse esperar «moderação, que ajude a resolver os problemas, mesmo no Governo, e que não complique».
Por sua vez, Nuno Simões de Melo, deputado e figura destacada do Chega no distrito, felicitou o vencedor da segunda volta das presidenciais e constatou que André Ventura obteve mais votos do que o partido tinha conseguido até agora. «Percentualmente, teve mais votos que a AD quando ganhou as últimas legislativas. Por isso, fica inequívoco que André Ventura será a liderança da direita», realçou. No distrito, Nuno Simões de Melo também destacou a subida da votação, que voltou a ser superior à média nacional do candidato apoiado pelo Chega. «Só quatro concelhos é que ficaram abaixo da média nacional e três estão acima dos 30 por cento. Isto quer dizer que em 10 concelhos, André Ventura e o Chega são cada vez mais uma alternativa no distrito da Guarda, pelo que temos de fazer um trabalho ainda maior para chegar às pessoas e podermos ser, em breve, governo em Portugal», afirmou.
António José Seguro arrasador no distrito da Guarda
António José Seguro venceu de forma categórica no distrito da Guarda com 65,85 por cento, o equivalente a 47.633 votos. André Ventura obteve 34,15 por cento (24.703 votos).
Deixe comentário