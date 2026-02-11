Serra Mostra Challenge no dia 18 na Covilhã

A oitava edição do ciclo de caminhadas e corridas “Serra Mostra Challenge 2025” está de regresso à Covilhã no próximo dia 18, depois dos adiamentos de novembro e dezembro.

Trata-se de um evento de promoção da atividade física, com a realização de desafios mensais entre junho e dezembro, organizado pelo Serra Shopping e o Penta Clube da Covilhã. Vai consistir numa caminhada de cerca de 7 quilómetros e de uma corrida com distância aproximada de 10 quilómetros por trilhos, ruas, escadarias, subidas e descidas, pontes, entre outros lugares da cidade. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no dia e local da partida, no centro comercial covilhanense.