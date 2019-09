António Costa promete «descongelar» segunda fase das obras do Hospital da Guarda

António Costa comprometeu-se a «descongelar a segunda fase» da requalificação do Hospital Sousa Martins, na Guarda, e «arrancar com essa obra que é fundamental para cidade».

A promessa foi deixada este domingo, na cidade mais alta, no comício realizado em frente ao Hotel Turismo, perante algumas centenas de apoiantes. O secretário-geral do PS e recandidato a primeiro-ministro disse que «cumprimos com aquilo que nos comprometemos, também em relação ao interior», e pediu aos eleitores que «nos deem mais força para fazermos mais e ainda melhor».

Por sua vez, Ana Mendes Godinho, cabeça de lista socialista pela Guarda, afirmou que quer pôr a Guarda «nos rankings nacionais e internacionais, atraindo empresas, tecnologia e apostando no turismo genuíno desta região». A candidata também anunciou a intenção de criar na Guarda um centro nacional para o turismo.

Antes do comício, a comitiva socialista esteve em Gonçalo, onde visitou o santuário de Nª Sra. da Misericórdia, cuja festa se celebra este fim de semana. Na ocasião, António Costa e Ana Mendes Godinho iniciaram-se na arte da cestaria de verga. (fotos O INTERIOR)