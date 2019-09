Município de Belmonte gemina-se com São Paulo

Esta segunda-feira foi assinado o acordo de geminação entre o município de Belmonte e São Paulo, numa cerimónia realizada na Prefeitura desta cidade brasileira.

O objetivo desta parceria é a promoção da «cooperação nas áreas culturais, económicas e sociais», segundo a autarquia belmontense. António Dias Rocha, presidente da Câmara de Belmonte – que se deslocou ao Brasil para oficializar este acordo –, congratulou-se com a nova relação, salientando o «orgulho» do povo de «uma pequena vila do interior de Portugal que vem sentar-se “à mesa” com São Paulo, a capital financeira do grande país-continente que é o Brasil». O edil acrescentou que o acordo «é mais benéfico» para Belmonte, mas comprometeu-se a ser «um parceiro ativo e empreendedor nesta relação». A comitiva belmontense foi recebida pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, pelo presidente da Câmara de São Paulo, Eduardo Tuma, pelo presidente da Assembleia legislativa da cidade e reuniu com empresários locais, além de alguns membros da comunidade judaica local. São Paulo irá agora enviar uma delegação à vila serrana (a 26 de abril) e instituir um dia dedicado a Belmonte e à cultura portuguesa.