Figueirense segue na Taça de Portugal

O Figueirense carimbou, no domingo, o passaporte para a segunda eliminatória da Taça de Portugal ao vencer o dérbi do distrito da Guarda frente ao Vila Cortês do Mondego.

A equipa de Figueira de Castelo Rodrigo, recém-promovida ao Campeonato de Portugal, veio à Guarda ganhar por 3-0 a formação do Distrital da Iª Divisão, num encontro que ficou decidido no primeiro tempo. Os golos foram apontados por Jonathan (18′) e Kojo (28′ e 35′).

No sábado, o Manteigas perdeu 3-1 na receção ao Bustelo e foi eliminado. No entanto, Vila Cortês e Manteigas podem ser repescadas para o sorteio da segunda eliminatória.