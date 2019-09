O secretário-geral do PS, António Costa, participa num comício esta tarde, na Guarda, em ação de pré-campanha para as legislativas.

O local escolhido é a Praça do Município, em frente ao Hotel Turismo, edifício emblemático que aguarda requalificação no âmbito do Programa Revive. A sessão tem início pelas 18 horas.