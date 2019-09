Exposição evoca construção da linha férrea Salamanca-Barca d’Alva

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, tem patente até ao final do mês uma exposição com imagens inéditas das obras de construção da linha férrea desde Salamanca (Espanha) até Barca d’Alva (Figueira de Castelo Rodrigo).

A mostra apresenta ao público «um álbum fotográfico feito por Emílio Biel (1838-1915), fotógrafo português, desde 1887, considerado, juntamente com Carlos Relvas, como um dos grandes expoentes da fotografia portuguesa da segunda metade do século XIX. A exposição é uma organização da BMEL, do Centro de Estudos Ibéricos e do Museu do Comércio e da Indústria de Salamanca.