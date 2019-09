Sp. Covilhã isola-se na frente da IIª Liga

O Sp. Covilhã é de novo líder isolado da IIª Liga, campeonato que vai sofrer mais de um mês de paragem devido aos jogos da Taça de Portugal e da Taça da Liga.

Os comandados de Ricardo Soares tiveram uma vitória suada em Chaves no sábado, em partida da sexta jornada que ganharam por 3-2. Os transmontanos abriram o marcador aos 7′ por João Teixeira e Kukula restabeleceu a igualdade aos 20′.

Na segunda metade, Jean Batista (56′) e Bonani (64′) colocaram os covilhanenses em vantagem, mas o Chaves vendeu cara a derrota e André Luís ainda reduziu para 2-3 aos 71′ numa partida dificultada pela chuva intensa que se fez sentir durante o encontro.

Com esta vitória, o Sp. Covilhã isolou-se no comando da IIª Liga com 15 pontos, mais um que o Nacional. Este domingo os serranos jogam em Lourosa com o Luistânia FC, do Campeonato de Portugal, para a segunda eliminatória da Taça de Portugal.