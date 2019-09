CineClima abre debate sobre alterações climáticas na Guarda

A sede do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPJD) da Guarda vai ser palco de uma exibição cinematográfica inserida no “CineClima”, um ciclo de cinema gratuito por todo o país que pretende fomentar a discussão sobre as alterações climáticas.

A atividade tem início esta sexta-feira, estando a sessão a realizar na Guarda agendada para dia 25, a partir das 15 horas. Após o visionamento do filme “As pequenas Galochas Amarelas – Little Yellow Boots” será promovido um debate sobre os temas ambientais. De acordo com a organização da Greve Climática Estudantil, «o cinema é um meio poderoso para fazer as pessoas questionarem-se sobre a atual crise climática, que nos deixa dez anos para reduzir em metade as emissões globais». Este ciclo é organizado pela associação 2degrees Artivism, em parceria com a produtora Alambique, o Cineclube da Guarda e a Greve Climática Estudantil. A iniciativa está integrada numa semana de atividades em defesa do planeta, que irá culminar com a Greve Climática Global a 27 de setembro. O protesto já foi confirmado em Portugal e mais de 30 países por todo o mundo.