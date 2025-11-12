Sameiro e Casal de Cinza nas meias-finais da Taça de Futsal da AF Guarda

Sameiro e Casal de Cinza são os primeiros semifinalistas da Taça de Futsal da AF Guarda.

Integradas no Grupo B, as duas equipas apuraram-se na quarta jornada do troféu, disputada no sábado. Na Mêda, o Sameiro venceu a AGD local por 4-2 e somou a quarta vitória consecutiva na prova que abre a temporada do futsal distrital. Por sua vez, o Casal de Cinza recebeu e derrotou o Aguiar da Beira por 6-2, vitória que garante o segundo lugar do grupo, atrás da formação do concelho de Manteigas, quando falta jogar duas jornadas da fase de grupos. Mais complicadas estão as contas do Grupo A, onde o Penaverdense e o Sporting do Sabugal partilham a liderança, mas com um ponto de vantagem sobre o Estrela de Almeida. No sábado, o Penaverdense (Aguiar da Beira) venceu a equipa raiana por 3-2, enquanto os sabugalenses perderam 4-2 em casa com o estreante Lageosa do Mondego (Celorico da Beira). As duas últimas jornadas serão decisivas para se encontrarem os restantes semifinalistas da Taça.

No futsal feminino, o Pinhelenses e o Casal de Cinza são os únicos clubes da região a seguir em frente na Taça de Portugal, cuja primeira eliminatória teve lugar no sábado. As comandadas de Vítor Espinhaço, que militam no Nacional da IIª Divisão, eliminaram o Cinfães, do Distrital de Viseu, com uma vitória por 5-3. Já a formação do concelho da Guarda derrotou em casa o Domus Nostra, do interdistrital Aveiro/Coimbra, por 2-0. Pelo caminho ficou a Lageosa do Mondego, que perdeu 5-0 na receção ao Covão Lobo, também daquele interdistrital.