João Lobo, autarca de Proença-a-Nova, reeleito presidente da CIM da Beira Baixa

João Lobo, presidente da Câmara de Proença-a-Nova, foi reeleito esta terça-feira para a presidência da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) na primeira reunião do Conselho Intermunicipal do novo mandato.

Como vice-presidentes foram eleitos Elza Gonçalves, presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, e Miguel Marques, autarca de Oleiros. João Lobo, reeleito a 12 de outubro para o terceiro mandato em Proença-a-Nova, preside à CIMBB desde o final de 2021.

A reunião do Conselho Intermunicipal da Beira Baixa com os autarcas eleitos a 12 de outubro decorreu no Edifício dos Emblemas, em Castelo Branco.