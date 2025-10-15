Desporto

Maria e Leonor Carvalho no pódio do Open de Karaté em Matosinhos

15 Outubro, 2025
Maria e Leonor Carvalho, da Associação de Karaté Shotokan da Guarda (AKSG), subiram ao pódio do Open de Karaté de Matosinhos, realizado no sábado.
Maria Carvalho venceu em kata no escalão de cadetes e Leonor Carvalho foi terceira classificada em infantis, também na modalidade de kata. O torneio contou com a participação de cerca de 400 atletas, em representação de 20 clubes, e desenrolou-se em quatro áreas de competição no pavilhão municipal de Guifões, no concelho nortenho.

