Lameirinhas é campeão distrital Sub 15 de Futsal

O GDR Lameirinhas venceu a Liga Distrital de Futsal Sub-15 ao vencer na final o AD Paranhos da Beira por 4-1 no derradeiro jogo da competição.

Depois do Paranhos da Beira (Seia) ter vencido fora de casa no primeiro jogo e o Lameirinhas ter conseguido a vitória fora na segunda mão, ficou tudo adiado para a “negra” do passado domingo, onde a equipa guardense saiu vitoriosa.

Depois de um empate a três bolas no tempo regulamentar, foi necessário recorrer às grandes penalidades para encontrar o campeão.

O GDR Lameirinhas conseguiu superiorizar-se, vencendo por 4-2 e conquistou o ambicionado troféu. A equipa da cidade da Guarda vai participar na Taça Nacional.