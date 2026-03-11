TMC~ acolhe 30º Ciclo de Teatro Universitário da Beira Interior

O 30º Ciclo de Teatro Universitário da Beira Interior começa esta quarta-feira, no Teatro Municipal da Covilhã (TMC~) com quatro espetáculos em cena até sábado.

Organizado pelo TeatrUBI – Grupo de Teatro da Universidade da Beira Interior e pela Asta – Teatro e Outras Artes, com direção de Rui Pires, aquele que é considerado o festival de teatro universitário mais antigo do país arranca esta noite (21h30) com a estreia de “Desengano”, uma criação das duas companhias organizadores a partir de textos de Álvares de Azevedo, Fiódor Dostoiévski, Florbela Espanca, Heiner Muller e Sabino Bessa. “Ficções do Interlúdio”, também da Asta Teatro e do TeatrUBI, é a proposta agendada para quinta-feira (21h30) e inspirada no texto de Fernando Pessoa e Mayra Andrade. Na sexta-feira (21h30) sobe ao palco do TMC~ a peça “Insurrección”, da companhia espanhola Maricastaña – Aula de Teatro do Campus de Ourense da Universidade de Vigo.

O 30º Ciclo de Teatro Universitário da Beira Interior termina no sábado (21h30) com “Irmás”, da Aula de Teatro da Universidade de Santiago de Compostela. Com uma única interrupção em 2020, devido à pandemia da Covid-19, a iniciativa já recebeu «quase todos os grupos de teatro universitários do país, alguns deles já desaparecidos, e de vários pontos do globo», adiantam os promotores.