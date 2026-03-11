Educação, diversidade de inclusão em debate no “Covilhã Educadora”

A Covilhã acolhe, a partir desta quarta-feira e até sábado, a segunda edição do Encontro “Covilhã Educadora” para debater e partilhar métodos inovadores e boas práticas da educação, diversidade e inclusão.

A conferência inaugural contará com a participação do professor catedrático António Sampaio da Nóvoa, que vai abordar o tema do encontro, estando igualmente prevista a presença da secretária de Estado da Administração Escolar, Maria Luísa Oliveira, na sessão de abertura. Promovido em parceria com a Universidade da Beira Interior (UBI), os agrupamentos de escolas da cidade, o Centro de Formação da Associação de Escolas da Beira Interior e o Conselho Municipal de Educação e Juventude, a iniciativa coloca o foco «naquilo que pode ser a articulação entre a educação formal, a componente de formação e capacitação e a integração das artes nos processos educativos e de inclusão».

O programa inclui formações certificadas, comunicações, conferências e painéis temáticos, bem como oficinas para famílias e momentos artísticos. «Um evento como este tem como principal objetivo constituir-se com um fórum. Ser o contexto e o pretexto para que sejam partilhadas perspetivas, boas práticas e projetos inspiradores», referiu a vereadora com o pelouro da Educação, Regina Gouveia. Na sexta-feira, a Covilhã também acolhe, no âmbito desta iniciativa, o Encontro Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE), estrutura constituída por cerca de uma centena de municípios. Regina Gouveia destacou o facto deste encontro «não ser um evento direcionado apenas para um grupo restrito», tendo em conta «os temas escolhidos, os oradores de reconhecido mérito, a apresentação de entidades e projetos desenvolvidos nas áreas da educação e da inclusão social, bem como a integração das componentes de formação e capacitação e a inclusão de um debate direcionado para jovens e de outro direcionado para pais, são exemplos dessa abrangência».

A vereadora covilhanense destaca ainda a ligação das artes aos processos educativos, «criando novos caminhos de aprendizagem, educação e inclusão social e que também está bem patente no programa com a apresentação de espetáculos artísticos e a realização de oficinas criativas. É um dos caminhos da educação para o presente e para o futuro». O Encontro “Covilhã Educadora”

terá ainda um momento para dar a conhecer a gastronomia local, nomeadamente o pastel de molho da Covilhã e a panela no forno.