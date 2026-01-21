Lameirinhas é campeão distrital de futsal sub17

O Lameirinhas é o primeiro campeão distrital da época. A equipa da Guarda venceu, no sábado, o campeonato de juvenis (sub17) com uma vitória incontestável (5-0) sobre o Sporting do Sabugal. O jogo decorreu no pavilhão do Inatel e o GDR Lameirinhas selou com chave de ouro uma temporada imaculada, só com vitórias.

Os jovens guardenses somaram 24 pontos nos oito jogos realizados, sendo ainda o melhor ataque (47 golos marcados) e a melhor defesa (6 sofridos). A formação raiana ocupa o segundo lugar com 7 pontos, mais três que a Desportiva de Manteigas, terceira classificada.