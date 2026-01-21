Francisco Moreira em 10º na Race Nature Albufeira

Francisco Moreira, do Grupo de BTT de Manteigas, iniciou a temporada de BTT com um décimo lugar na Race Nature Albufeira, no Algarve, a única prova por etapas do Campeonato UCI organizada em Portugal.

A competição ficou marcada pelo frio e a chuva, que dificultaram o desempenho dos ciclistas. «Comecei cauteloso, o que me permitiu assegurar, nas etapas, uma posição sempre entre os dez melhores. Mas, a partir da terceira etapa, a intempérie tornou-se impiedosa e fui afetado pela gripe, com sintomas que quase me impediam de respirar e temi o pior», disse Francisco Moreira no final.

O atleta de Manteigas alinhou na última etapa em esforço para tentar não perder tudo. «Terminei a prova a fechar os dez melhores, mas não conseguia fazer melhor», admitiu. Francisco Moreira segue para Santa Vall, em Girona (Espanha), para uma prova das Gravel Earth Series.