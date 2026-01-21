Atletas Afonso Simão e João Pais abaixo dos 30 minutos nos 10 quilómetros

Os atletas da região estiveram em bom plano na 33ª edição dos Nacionais de 10 km em Estrada, realizada no sábado na Figueira da Foz.

Numa das provas mais participadas e competitivas de sempre, com 1.079 participantes classificados, os representantes do Centro de Atletismo de Seia (CAS) e da Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro (ACRSD) conseguiram boas classificações e bateram recordes pessoais na distância. Do CAS, que alinhou com 15 atletas, destaque para o sexto lugar de Tomás Rosário em sub20, o 23º lugar de Afonso Simão (na foto) em seniores masculinos e o 20º de Tiago Correia em veteranos M35. Coletivamente, a equipa senense foi sexta classificada. Antes destes Nacionais apenas 120 atletas portugueses tinham corrido a distância abaixo dos 30 minutos, barreira que foi quebrada por 33 corredores na Figueira da Foz, 15 dos quais fizeram-no pela primeira vez. Entre eles estão Afonso Simão com 29m27s e João Pais (33º) com 29m52s, ambos do CAS.

Os melhores classificados da ACRSD foram Sabina Neca (4ª em veteranas F45), Tânia Cruz (7ª em F35), Carla Almeida (8ª em F35), Andreia Jesus (11ª F40), Hermínio Martins (8º em veteranos M65), António Silva (11º em veteranos M35) e Dinis Laginhas (36º em sub20). Rui Pinto e o Sporting, em masculinos, Mariana Machado e o SC Braga, em femininos, foram os grandes vencedores destes Nacionais.